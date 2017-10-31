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Олег Кононов покинул «Ахмат», проработав в клубе 5 месяцев

Кононов покинул «Ахмат», проработав в клубе 5 месяцев
Eurosport

1 час назадИзменено 57 мин. назад

Тренер написал заявление по собственному желанию.

Олег Кононов больше не будет тренировать «Ахмат». Последней каплей стала упущенная победа в матче 15-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

«Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей тренера команды. К такому решению он пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята», – написал в инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Рахимов – основной кандидат на пост тренера, сообщает «СЭ». Рашид уже работал в Грозном с 2013 по 2017 годы.

  • Кононов возглавил грозненский клуб в мае.
  • В четырех последних матчах РФПЛ «Ахмат» набрала лишь одно очко.
  • После первого круга «Ахмат» занимает 9 место и уже вылетел из Кубка России.

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