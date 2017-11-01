Аргонавты. Почему поплыл «Зенит»

В начале лета Доменико Кришито гулял по зенитовской базе с неимоверно кислым лицом. Лучший левый латераль в истории клуба чесал затылок и прокручивал в голове диалог с тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой. 69-летний алленаторе объяснил Кришито одну простую вещь: «Пока ты играешь в России, я не приглашу тебя в команду».

Учитывая, что Доменико стабильно зовут в Серию А, защитник встал перед очень жестким выбором: либо остаться в «Зените» и гарантированно пропустить очередной крупный турнир (ЧМ-2018), либо вернуться на родину и сражаться за место в «Адзурре».

Дилемма разрешилась элементарно – Роберто Манчини вызвал Кришито в кабинет, побеседовал с ним о его душевных терзаниях, а потом подвел грустный итог: скорее всего, упрямый Вентура проигнорит Доменико даже если тот переметнется в кальчо.

После этого защитник окончательно решил никуда не уезжать и вскоре стал капитаном «Зенита». Неизвестно, есть ли связь между этими событиями, но логично предположить, что повязка – материальная благодарность за верность клубу.

Сейчас об этом уже можно говорить открыто: Кришито – классный игрок, достойный ассистент и неплохой пенальтист, а вот капитан из него очень средний. За пять месяцев итальянец запомнился лишь нелепой фактической ошибкой (забыл, что «Зенит» брал еврокубки) и шаблонными извинениями после провальных матчей. Доменико – абсолютно не вожак: он не из тех, кто раскачивает раздевалку, заряжает команду на поле или воспитывает молодых игроков.

Хуже всего то, что в «Зените» в принципе не оказалось такого человека. Клуб, потративший на летние трансферы 85 млн евро, превратился в бойз-бэнд без солиста. Такое с питерцами произошло впервые: предыдущие мегакампании включали в себя закупку фронтменов. В 2007-м взяли Тимощука, в 2008-м – Данни, а в 2012-м – Халка, который сразу же начал делать разницу.

Сегодняшний «Зенит» совсем другой. Он переполнен качественными и перспективными игроками, но среди них нет никого, кто впрыскивает тестостерон. Чтобы стало совсем грустно, можно даже пройтись по кандидатам.

Лодыгин приблизился к статусу главного русского вратаря, но после серии ошибок превратился в резервиста с хорошим окладом. Лунев – скромный и молодой. Смольников промучился с травмами и деградировал в обычного правого защитника – рейдерские захваты чужих флангов остались в эпохе Виллаш-Боаша. Естественно, это сказалось и на мотивации: как только накрылись призрачные варианты с «Барсой» и «Боруссией», Игорь посерел – в этом сезоне он выделяется разве что конфликтами с соперниками (Адриано) и одноклубниками (Кузяев). Та же история у Шатова: новый контракт, исчезновение интереса из Европы, конфликт с Луческу, затянувшаяся депрессия.

Ивановича купили слишком поздно – его хватает на решение оборонительных задач, но он сам в силу возраста не стремится быть лидером. Кокорин счастлив, что вроде бы начал забивать – ему не до того, чтобы делиться собственной энергией с командой. Самый перспективный претендент на должность хэдлайнера – Артем Дзюба, но когда ты форвард, и у тебя нуль голов за круг, ты автоматически лишаешься права голоса.

Аргентинцы тоже никуда не рвутся. Клуб снимает им квартиры размером с гипермаркет, а они профессионально выполняют обязанности и мало думают о будущем. Им всем нет и 25 лет, поэтому мечтать о трансфере в Европу пока рано – можно позарабатывать себе в удовольствие. Если перефразировать Оксимирона, то получится примерно так: «Раньше «Зенит» был местом, где открывали талант. Теперь тут место, где аргентинцы срубают бабла».

Тренер Манчини тоже подчеркнуто хладнокровен, но он всегда был завернутым в шарф методистом, который неплохо ставит резкие атаки, но слабо взламывает насыщенную позиционную защиту («Ростов», «Динамо», «Урал», «Арсенал», ЦСКА). Ему дали готовых футболистов, он с ними работает, но, если изучить его предыдущий опыт, Роберто зациклен скорее на тактике и грамотной (не всегда) ротации, чем на мотивации.

Единственным, кто постоянно стимулировал и зажигал команду, был Сергей Фурсенко, но его явно надломила смерть близкого друга – Константина Сарсании. На церемонии прощания зенитовский босс сам признался, что иногда спортивный директор заходил к нему в кабинет и подпитывал оптимизмом: «Да брось, все будет нормально! Мы всех победим!» Без этого эмоционального допинга Фурсенко сам погрузился в уныние.

Сейчас «Зенит» переживает, вероятно, самый тяжелый и важный момент сезона. Задача по выходу в лигоевропейскую весну уже фактически решена, поэтому нужно оживать в РФПЛ, где у сине-бело-голубых две победы в восьми последних встречах.

Но прежде всего, необходимо определиться с человеком, готовым брать ответственность и тащить команду за собой. Без него клубу точно ничего не светит в Лиге Европы, а в чемпионате победит «Локо» – там, как оказалось, хватает тех, кто умеет воодушевлять, подавать пример и выправлять настроение.

Другие тексты Павла Городницкого:

«Он монстр. Он насиловал меня». Чему учит история Виталия Щербо

«Он забил больше Роналду». Паулиньо – лучший летний трансфер «Барсы»

Лучший спортивный телеграм