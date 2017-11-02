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«СЭ»: Арсен Венгер консультировался с агентом по Александру Головину

«СЭ»: Венгер консультировался с агентом по Головину
Eurosport

37 мин. назадИзменено 31 мин. назад

Полузащитником ЦСКА интересуется не только «Барселона».

Агент Шандор Варга рассказал об интересе топ-клубов к Александру Головину.

«Я вижу в Головине большой потенциал. Этим летом я много наблюдал за Александром по просьбе Арсена Венгера. Раз такие крупные клубы ведут игрока, значит, все не случайно. Их скаутские службы просто так не станут просматривать футболиста.

Я не агент игрока, но Венгер по старой дружбе меня попросил дать свое мнение, поговорить со Слуцким и Черчесовым. О нем все отозвались очень положительно. Парень действительно заслуживает внимание больших клубов

Какая команда подходит Александру? Тут многое зависит от тренера. В Венгере я полностью уверен. Если Саша будет работать с Арсеном, ему очень повезет», – заявил Варга «СЭ».

  • На счету 21-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за ЦСКА в сезоне-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает Александра в 8 млн евро.

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