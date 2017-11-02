Журналист Marca Хави Эрнандес: «Головин – один из вариантов «Барселоны», но не приоритетный»

Журналист испанской Marca Хави Эрнандес поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Барселону».

«Я не видел Александра в деле, но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нем.

Спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес много ездит по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, но надо понимать, что в сферу интересов «Барсы» входит масса игроков. Например, Майер и Горетцка им тоже нравятся.

Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный», – заявил Эрнандес.

На счету 21-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за ЦСКА в сезоне-2017/18.

Transfermarkt оценивает Александра в 8 млн евро.

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