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Журналист Marca Хави Эрнандес: «Головин – один из вариантов «Барселоны», но не приоритетный»
Полузащитник из России в тренде.
Журналист испанской Marca Хави Эрнандес поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Барселону».
«Я не видел Александра в деле, но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нем.
Спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес много ездит по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, но надо понимать, что в сферу интересов «Барсы» входит масса игроков. Например, Майер и Горетцка им тоже нравятся.
Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный», – заявил Эрнандес.
- На счету 21-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за ЦСКА в сезоне-2017/18.
- Transfermarkt оценивает Александра в 8 млн евро.
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