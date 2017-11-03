«Арсенал» предлагал 9-11 миллионов евро за Александра Головина, игроком интересовался «Челси»

Александр Головин серьезно интересует иностранные топ-клубы. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, лондонский «Арсенал» делал предложение армейскому клубу в районе 9-11 миллионов евро.

«Канониры» не единственная команда из Лондона, которая интересовалась Головиным. Инсайдер утверждает, что летом с Евгением Гинером трансфер россиянина обсуждал Роман Абрамович.

«Летом два английских клуба хотели его приобрести. Первый – «Челси», чей владелец Роман Абрамович общается с Евгением Гинером. Насколько мне известно, тема о его переходе всплывала в их разговорах.

Но ЦСКА не собирается с ним расставаться, к тому же, в «Челси» понимают, что Головин только-только созревает для большой команды. До конкретных переговоров между клубами дело не дошло.

Вторая команда, которая хотела приобрести Головина, – это «Арсенал». Они весь июль следили за Головиным, и, конечно, он им понравился. Другое дело, что официальное предложение «Арсенал» сделал лишь в конце августа, за два дня до закрытия трансферного окна. Предложение было небольшим.

Конечно, ЦСКА отказал, потому что они делают на него ставку и не собираются просто так с ним расставаться. Во-вторых, предложение не устроило ЦСКА, было слишком мало времени, чтобы его заменить, поэтому они отказали», – приводит слова Арустамяна Sports.ru.

В сезоне-2017/18 Головин провел 13 матчей в РФПЛ.

На его счету 2 гола и 1 ассист в чемпионате России.

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