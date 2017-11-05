Эль Локо. Почему команда Юрия Семина обожает дерби

В мае этого года «Локомотив» без шансов влетел ЦСКА со счетом 0:4. В тот момент президент клуба конфликтовал с главным тренером, перед началом нового сезона надолго выбыл ключевой нападающий Ари, а болельщики сбились со счета, сколько операций перенес самый высокооплачиваемый игрок команды Чорлука. Просвета не было, но выяснилось, что у «Локо», как у Достоевского, – чем хуже, тем лучше.

Юрий Семин ввел в состав молодежь, вернул в команду уже почти попрощавшегося с «Локо» Алексея Миранчука, и прошлогодний чемпион по ничьим (12) превратился в бешеную электричку. В «Зените» зажигают легионеры, ЦСКА сверлит прагматизмом, «Спартак» забивает на последних минутах. «Локо» может быть похожим на конкурентов в зависимости от обстоятельств, но одно отличает его от других претендентов на золото – команда пленяет килоджоулями энергии и редким для русского чемпионата неповторимым драйвом.

Большие матчи – вот неиссякаемый источник, который превращает 70-летнего Семина в Бенджамина Баттона в расцвете сил, а 33-летнего Фарфана возвращает в игру даже после участия в конкурсе «Согни штангу грудной клеткой». В первом круге «Локомотив» набрал 15 очков в матчах с пятеркой преследователей, отшлепав ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:3), «Урал» (2:1), «Краснодар» (2:0) и «Зенит» (3:0). В таких играх «Эль Локо» качал толпу, словно в финале драмы «Парфюмер», когда народ сходил с ума от феромонов из волшебной бутылочки – для всеобщего безумия хватило всего одной капли.

Пинок в Лиге Европы от «Шерифа» случился очень вовремя – «Локо» снова превратился в воина. Поначалу он кажется побитым и уставшим, но как только видит перед собой достойного раздражителя, надевает доспехи с буквой Л на груди и снова завоевывает города и сердца. Эндорфины, которыми «Локо» заряжает болельщиков в дерби и других топовых матчах, иногда важнее очков, голов и прочих футбольных лакомств. Высший пилотаж, когда твоими победами и поражениями восхищаются одинаково.

У ЦСКА кровоточила рана от поражения в первом круге, армейцы хотели выиграть, возможно, сильнее, чем в любом другом матче сезона – победить лидера в дерби всегда слаще шербета. Возможно, играй «Локомотив» где-нибудь в Перми, все закончилось бы поражением, но в больших матчах у команды Семина включается опция суперсилы. Команда превращается в нашкодившего мальчишку из Subway Surfers, который изрисовал граффити один из вагонов поезда, и теперь удирает по железнодорожным путям от инспектора с собакой. В игре против ЦСКА железнодорожников не сбил с пути ни удар локтем Вернблума, ни сэйв Акинфеева с пенальти. «Локомотив» не только выжил в этой бойне с запрещенными приемами, но и дал сдачи.

Полная концентрация, ни одной лишней мысли, только страсть и огонь. Такая игра «Локомотива» – лучшая инвестиция в прогресс команды, зрителей. С каждым таким матчем у команды Семина растет сплоченность и уверенность в том, что лидерство не случайно – что-то подобное было в 2015-м у «Лестера». Конечно, на чемпионство москвичей перед началом сезона не давали котировки 5000/1, но кто-то верил в него, кроме болельщиков команды, которых на трибунах стало намного больше?

«Локомотив» – ЦСКА – 2:2

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