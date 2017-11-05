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«Еще в 19 веке паровозы вытеснили коней». Философский комментарий Ильи Геркуса о матче с ЦСКА
Тонкие исторические параллели от президента «Локомотива».
«Локомотив» вырвал ничью в московском дерби с ЦСКА (2:2) и удержал лидерство в РФПЛ.
После игры глава железнодорожников Илья Геркус порассуждал в инстаграме на тему исторического процесса.
«Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал Геркус.
- «Локомотив» лидирует с 33 очками после 16 туров, опережая на 3 балла «Зенит».
- ЦСКА с 26 очками занимает четвертую строчку. Армейцы не побеждают 3 тура.
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(фото: официальный сайт «Локомотива»)
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