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Роберто Манчини: «Результаты последних матчей несправедливы, но мы выиграем этот чемпионат»

Манчини: «Результаты последних матчей несправедливы, но мы выиграем этот чемпионат»
Eurosport

46 мин. назад

У главного тренера «Зенита» все в порядке с самоуверенностью.

Роберто Манчини поделился мнением о результатах последних матчей «Зенита», который не выигрывает в чемпионате России на протяжении пяти туров. В очередной встрече клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

«Не думаю, что результат справедливый, как и в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом». У нас было 5-6 возможностей забить, следовало их реализовывать. К сожалению, не забил Кокорин, плюс мы играли в четверг. Но мы все равно обязательно выиграем ближайшие матчи и этот чемпионат.

У нас немало возможностей, но хромает реализация. Надеюсь, что со следующего матча команда начнет забивать много голов», – заявил итальянец.

  • «Зенит» идет вторым в чемпионате России, отставая на 3 очка от «Локомотива».
  • В 17-м туре сине-бело-голубые примут дома «Тосно».

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