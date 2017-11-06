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«Унылое говно». Фанаты «Зенита» спели про игру команды при Роберто Манчини
Верните им Луческу!
«Зенит» не справился с «Рубином» в 16-м туре чемпионата России (0:0). Питерский клуб продлил серию без побед в РФПЛ до пяти матчей и не забивает в турнире уже четыре игры подряд.
Это сильно расстраивает сине-бело-голубых фанатов. На стадионе в Казани они заряди: «Унылое говно».
Ранее от питерских фанатов доставалось предыдущим тренерам «Зенита»: с трибун оскорбляли Андре Виллаш-Боаша, Лучано Спаллетти и, конечно же, Мирчу Луческу.
- В ближайшем туре клуб из Санкт-Петербурга примет «Тосно».
- «Зенит» идет на втором месте и на 3 балла отстает от «Локомотива».
- В летнее трансферное окно «Зенит» потратил на новых игроков около 80 млн евро – больше остальных клубов РФПЛ вместе взятых.
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