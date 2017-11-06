Защитник ЦСКА Василий Березуцкий – Илье Геркусу: «Последние 10 лет мы все на конях скакали?»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса про паровозы, вытеснивших коней.

«Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет», – приводит ответ Березуцкого Sports.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РФПЛ – 2:2.

«Локомотив» лидирует с 33 очками.

ЦСКА занимает четвертую строчку (26 баллов).

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