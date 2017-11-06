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Защитник ЦСКА Василий Березуцкий – Илье Геркусу: «Последние 10 лет мы все на конях скакали?»

Василий Березуцкий – Геркусу: «Последние 10 лет мы все на конях скакали?»
Eurosport

43 мин. назад

Дерби остряков продолжается.

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса про паровозы, вытеснивших коней.

«Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет», – приводит ответ Березуцкого Sports.ru.

  • ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РФПЛ – 2:2.
  • «Локомотив» лидирует с 33 очками.
  • ЦСКА занимает четвертую строчку (26 баллов).

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