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«Новосельцев перешел не в «Зенит», а в инстаграм». Уткин затроллил защитника сине-бело-голубых
Комментатор нашел новую жертву.
Василий Уткин адресовал несколько твитов защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву, который зыграл 1 матч за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2017/18.
«Я ж говорю: на самом деле Иван Новосельцев перешел не в «Зенит», а инстаграм. Поэтому и стоил недорого. И вместо тренера у него теперь куафер», – написал Уткин в первом твите, но не успокоился.
«После перехода в инстаграм Иван Новосельцев выступает удачно, постоянно набирает очки», – подвел итог Василий.
- Предполагается, что Новосельцев перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Ростова» за 8 млн рублей.
- С того момента Иван провел за клуб 5 матчей.
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