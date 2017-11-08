«Р-Спорт»: председатель совета директоров «Локо» инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков на заседании совета в четверг инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Формальный повод выглядит странным, клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров.

Реальным же поводом является требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба своих людей», – сообщил источник.

Геркус в августе 2016 года сменил на посту президента «Локомотива» Ольгу Смородскую.

В сезоне-2016/17 команда заняла восьмое место в чемпионате России, но благодаря победе в Кубке пробилась в групповой этап Лиги Европы.

После 16 туров «Локомотив» лидирует в чемпионате России, на три очка опережая «Зенит».

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube