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Мещеряков: «Авторам слуха об оставке Геркуса помогут таблетки или хирургическое вмешательство»

Мещеряков: «Авторам слуха об оставке Геркуса помогут таблетки или хирургическое вмешательство»
Р-Спорт

6 мин. назадИзменено 2 мин. назад

Председатель правления «Локомотива» опроверг информацию о грядущем увольнении президента клуба.

Мещеряков заявил, что слухи о том, что он собирается инициировать отставку Геркуса, полностью выдуманы.

«Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство.

У меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.

Правда ли, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения? Эта информация – идиотизм! Идиоты...» – цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

  • Геркус в августе 2016 года сменил на посту президента «Локомотива» Ольгу Смородскую.
  • После 16 туров «Локомотив» лидирует в чемпионате России, на три очка опережая «Зенит».

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