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«Чемпионат»: Леонид Слуцкий прилетел в Москву и общался с руководством ЦСКА

«Чемпионат»: Слуцкий прилетел в Москву и общался с руководством ЦСКА
Eurosport

18 мин. назад

А как же «Халл»? А как же Гончаренко?

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который возглавляет английский «Халл Сити», прилетел в Москву. В столице России он встретился с руководством ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Слуцкий встретился с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц. О чем они говорили, не сообщается.

  • «Халл Сити» под руководством Слуцкого проиграл три матча подряд, пропустив в них 10 мячей.
  • После 16 туров «тигры» занимают 20-е место в Чемпионшипе.

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