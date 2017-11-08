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«Чемпионат»: Леонид Слуцкий прилетел в Москву и общался с руководством ЦСКА
А как же «Халл»? А как же Гончаренко?
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который возглавляет английский «Халл Сити», прилетел в Москву. В столице России он встретился с руководством ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».
Слуцкий встретился с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц. О чем они говорили, не сообщается.
- «Халл Сити» под руководством Слуцкого проиграл три матча подряд, пропустив в них 10 мячей.
- После 16 туров «тигры» занимают 20-е место в Чемпионшипе.
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