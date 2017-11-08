Василий Уткин: «По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума»

Василий Уткин прокомментировал аналитику главы департамента судейства РФС Андрея Будогосского.

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума. Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасев точно поплыл в матче «Локомотив» – ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля», – приводит слова Василия Уткина Sports.ru.

Арбитр матча «Локомотив» – ЦСКА показал желтую карточку Понтусу Вернблуму за удар локтем соперника.

Матч завершился со счетом 2:2. ЦСКА доигрывал матч вдесятером, а «Локомотив» не реализовал пенальти во втором тайме.

Любительский клуб Василия Уткина – «Эгриси» – 6 ноября сыграл вничью с командой Никиты Ковальчука «ЯТренер». Итоговый счет – 0:0.

Трансляцию смотрело 400 тысяч человек, в пике одновременное количество зрителей было порядка 15 тысяч.

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