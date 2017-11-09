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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев: «Это худший чемпионат России за 10 лет»

Дзагоев: «Это худший чемпионат России за 10 лет»
Eurosport

10 мин. назадИзменено Только что

Стало немного обидно.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев жестко прошелся по уровню чемпионата России.

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол. Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет.

В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – цитирует Дзагоева Sports.ru.

  • После 16 туров ЦСКА с 26 очками идет на четвертом месте в чемпионате. У лидера – «Локомотива» – 33 балла.
  • Дзагоев провел в этом сезоне 12 матчей и забил 1 гол. Также на его счету 4 ассиста.

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