Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев жестко прошелся по уровню чемпионата России.

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол. Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет.

В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – цитирует Дзагоева Sports.ru.

После 16 туров ЦСКА с 26 очками идет на четвертом месте в чемпионате. У лидера – «Локомотива» – 33 балла.

Дзагоев провел в этом сезоне 12 матчей и забил 1 гол. Также на его счету 4 ассиста.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме