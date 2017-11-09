Алан Дзагоев: «Чтобы я сыграл с Месси в одной команде, ему нужно перейти в ЦСКА»

Дзагоев ответил на вопрос о Лионеле Месси накануне товарищеской игры с Аргентиной.

«Есть ли у меня шансы сыграть в одной команде с Месси? Я думаю вряд ли. Никогда.

Скорее всего, тогда ему нужно будет перейти в ЦСКА. Маловероятно, что я перейду в «Барселону», – сказал Дзагоев в эфире Первого канала.

Матч между Россией и Аргентиной пройдет 11 ноября в «Лужниках».

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.

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