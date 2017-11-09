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Алан Дзагоев: «Чтобы я сыграл с Месси в одной команде, ему нужно перейти в ЦСКА»
Полузащитник армейцев не верит, что окажется в «Барселоне».
Дзагоев ответил на вопрос о Лионеле Месси накануне товарищеской игры с Аргентиной.
«Есть ли у меня шансы сыграть в одной команде с Месси? Я думаю вряд ли. Никогда.
Скорее всего, тогда ему нужно будет перейти в ЦСКА. Маловероятно, что я перейду в «Барселону», – сказал Дзагоев в эфире Первого канала.
- Матч между Россией и Аргентиной пройдет 11 ноября в «Лужниках».
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
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