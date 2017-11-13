Дик Адвокат: «Владимир Путин оплатил 1,5 миллиона евро, чтобы я остался в «Зените»

Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Путин пригласил меня к себе в 2008 году. Он большой поклонник «Зенита» и знал обо мне все. Ему хотелось со мной поговорить, но время приглашения было неудобным, поскольку оно пересекалось с матчем за Суперкубок России. Но разве можно было отказаться? Никто не отказывает Путину.

Я уже договаривался с футбольной федерацией Австралии, но об этом было известно Путину. Он просто не позволил мне уйти из «Зенита». Путин даже согласился на оплату 1,5 млн евро, которые требовались в качестве компенсации за разрыв предварительного договора с австралийцами», – поведал Адвокат AD.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год.

Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Позднее голландец с 2010 по 2012 год тренировал сборную России.

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