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Дик Адвокат: «Владимир Путин оплатил 1,5 миллиона евро, чтобы я остался в «Зените»

Адвокат: «Путин оплатил 1,5 миллиона евро, чтобы я остался в «Зените»
Eurosport

8 мин. назадИзменено 7 мин. назад

Голландец вспомнил о том, кто оставил его в Санкт-Петербурге.

Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Путин пригласил меня к себе в 2008 году. Он большой поклонник «Зенита» и знал обо мне все. Ему хотелось со мной поговорить, но время приглашения было неудобным, поскольку оно пересекалось с матчем за Суперкубок России. Но разве можно было отказаться? Никто не отказывает Путину.

Я уже договаривался с футбольной федерацией Австралии, но об этом было известно Путину. Он просто не позволил мне уйти из «Зенита». Путин даже согласился на оплату 1,5 млн евро, которые требовались в качестве компенсации за разрыв предварительного договора с австралийцами», – поведал Адвокат AD.

  • Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год.
  • Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Позднее голландец с 2010 по 2012 год тренировал сборную России.

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