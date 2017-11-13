Getty Images
Федор Смолов и Павел Мамаев зарубились в CS:GO и сыграли вничью с профессионалами
У парней большое киберспортивное будущее.
Игроки «Краснодара» Федор Смолов и Павел Мамаев провели поединок в CS:GO против руководящего состава SFT e-sports – первой киберспортивной организации Краснодара.
Смолов выступил под ником Lit_aF, а Мамаев – М17. Матч завершился вничью – 1:1.
- Помимо Смолова и Мамаева в мероприятии приняли участие Александр Мартынович, Юрий Газинский и Илья Жигулев, которые сыграли в FIFA 18.
- «Краснодар» занимает третье место в чемпионате России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте