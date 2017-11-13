Getty Images

Федор Смолов и Павел Мамаев зарубились в CS:GO и сыграли вничью с профессионалами

Смолов и Мамаев зарубились в CS:GO и сыграли вничью с профессионалами
Eurosport

1 час назад

У парней большое киберспортивное будущее.

Игроки «Краснодара» Федор Смолов и Павел Мамаев провели поединок в CS:GO против руководящего состава SFT e-sports – первой киберспортивной организации Краснодара.

Смолов выступил под ником Lit_aF, а Мамаев – М17. Матч завершился вничью – 1:1.

  • Помимо Смолова и Мамаева в мероприятии приняли участие Александр Мартынович, Юрий Газинский и Илья Жигулев, которые сыграли в FIFA 18.
  • «Краснодар» занимает третье место в чемпионате России.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»

04:46
Популярные видео
Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
5 050 просмотров10/11 в 11:28
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
 920 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться