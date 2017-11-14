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Агент защитника «Зенита» Смольникова: «Игорем интересовалась «Барселона»
Игрок мог останавливать Роналду, а не Панченко.
Агент Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал, что защитник мог оказаться в «Барселоне».
«Про интерес «Барсы» к Смольникову узнали от коллег с Балкан. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков каталонцев на позицию правого защитника. Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе.
Говорят, что скаут «Барселоны» приезжал на одну из игр «Зенита» просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100% не берусь. Если «Барселона» заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито.
Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой «Барселоны», но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из «Севильи». Более пикантных подробностей нет. Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам
Вообще у Игоря было стремление уехать в Европу. Он был готов идти на понижение зарплаты. Сейчас интерес тоже есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в «Зените», – заявил Маньяков.
- Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года.
- Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 8 млн евро.