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FotoMac: «Галатасарай» интересуется Георгием Щенниковым

FotoMac: «Галатасарай» интересуется Щенниковым
Eurosport

21 мин. назад

Человек отказал «Шальке» ради ЦСКА – вряд ли он перейдет в турецкий клуб. Хотя, кто знает.

Защитник сборной России и «Галатасарая» Георгий Щенников интересует европейские клубы. По информации FotoMac, Щенникова хочет переманить к себе «Галатасарай».

Турецкий клуб ищет левого защитника, и российский защитник рассматривается как альтернативный вариант усиления: приоритетом для стамбульской команды является игрок «Ювентуса» Квадво Асамоа.

  • Георгий Щенников забил 4 гола и отдал 12 ассистов в 273 матчах за ЦСКА.
  • 3 из 4 голов Щенников забил в сезоне-2017/18.

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