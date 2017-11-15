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FotoMac: «Галатасарай» интересуется Георгием Щенниковым
Человек отказал «Шальке» ради ЦСКА – вряд ли он перейдет в турецкий клуб. Хотя, кто знает.
Защитник сборной России и «Галатасарая» Георгий Щенников интересует европейские клубы. По информации FotoMac, Щенникова хочет переманить к себе «Галатасарай».
Турецкий клуб ищет левого защитника, и российский защитник рассматривается как альтернативный вариант усиления: приоритетом для стамбульской команды является игрок «Ювентуса» Квадво Асамоа.
- Георгий Щенников забил 4 гола и отдал 12 ассистов в 273 матчах за ЦСКА.
- 3 из 4 голов Щенников забил в сезоне-2017/18.
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