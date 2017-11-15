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Игрок «Локомотива» Ари: «Мне нравятся Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но главное, чтобы качало»

Ари: «Мне нравятся Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но главное, чтобы качало»
Eurosport

1 час назад

Железнодорожный меломан.

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о необычных музыкальных предпочтениях.

«У меня еще есть Тимати и L’One. В первую очередь нравится сначала сама музыка. Уже потом могу заморочиться и разобрать слова.

Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало», – признался Ари «Чемпионату».

  • Бразилец повредил крестообразную связку в июле и только в конце октября возобновил тренировки.
  • Права на Ари принадлежат «Краснодару».

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