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Игрок «Локомотива» Ари: «Мне нравятся Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но главное, чтобы качало»
Железнодорожный меломан.
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о необычных музыкальных предпочтениях.
«У меня еще есть Тимати и L’One. В первую очередь нравится сначала сама музыка. Уже потом могу заморочиться и разобрать слова.
Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало», – признался Ари «Чемпионату».
- Бразилец повредил крестообразную связку в июле и только в конце октября возобновил тренировки.
- Права на Ари принадлежат «Краснодару».
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