Игрок «Локомотива» Ари: «Мне нравятся Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но главное, чтобы качало»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о необычных музыкальных предпочтениях.

«У меня еще есть Тимати и L’One. В первую очередь нравится сначала сама музыка. Уже потом могу заморочиться и разобрать слова.

Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало», – признался Ари «Чемпионату».

Бразилец повредил крестообразную связку в июле и только в конце октября возобновил тренировки.

Права на Ари принадлежат «Краснодару».

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