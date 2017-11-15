Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обзавелся инстаграмом

70-летний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по навету внучки осваивает новые технологии. Руки Юрия Павловича добрались до инстаграма.

«Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, что людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь», – объявил Семин.

Следом специалист опубликовал и второй пост с амбициозными планами:

«Посетил турнир имени Геннадия Забелина. Присмотрел парочку ребят для основы на сезон-2023/24 – золото будет нашим!»

Под руководством Семина «Локомотив» стал двукратным чемпионом России, выиграл 5 Кубков и 2 Суперкубка страны.

После 16 туров красно-зеленые лидируют с 3-очковым отрывом от «Зенита».

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