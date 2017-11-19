«Если бы при мне ушли Миранчуки, я бы себе не простил». Почему Юрий Семин такой крутой

Успехи «Локо» долго казались временными и даже случайными, пока мы не сошлись на мнении: олдскул Юрия Палыча все еще жарит. Еще один дар тренера – срочная реанимация списанных железяк.

Это умение разглядели в перестройку: Семин поверил в игроков, забракованных топ-клубами, и за два года поднял «Локомотив» из первой лиги в высшую, причем в 88-м чуть было не вывел клуб в Кубок УЕФА, но «Зенит» выдал шикарную серию и попал туда сам.

Вот некоторые имена:

Юрий Гаврилов – когда-то суперстар «Спартака» и сборной СССР – впервые попал к Семину в 34 и помог пробраться в вышку. В следующем году положил 12 изящных пушек и махнул за границу, но вскоре вернулся и буквально в одиночку дотащил «Локо» до финала Кубка. В 37 лет.

Сергей Горлукович – периферия и даже не основа в Минске – попал в сборную и позже в «Боруссию» тоже сквозь семинскую дверь. Список той очереди можно продолжать: например, Ренат Атауллин или Игорь Чугайнов. Это первая волна.

Вторая волна – уже после распада Союза – ноунеймы Олег Гарин, Евгений Харлачев, Алексей Косолапов, Андрей Соломатин, Заза. Четыре кубка, четыре серебра, две бронзы. Третья волна – Лоськов, Гуренко, Нигматуллин, Бузникин, Евсеев, плюс и иностранцы пошлепали – Обиора, Лекхето. Волн вообще много. Даже Гильерме, чисто случайно попавший в команду, засиял только при Семине после двух сезонов депрессии.

И вот он снова здесь. В Москве новые лидеры, и вот как они ими становились:

Соломон Кверквелия

Бердыев присмотрел Соломона еще когда тот пылил за молодежку «Зенита». Грузин стал топ-защитником РФПЛ, вынуждал приезжать иностранных скаутов, и все вообще складывалось прекрасно, пока не Грасия.

«Они хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для «Рубина», не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек и поступает так», – жаловался 190-метровый дядя после длительного игнора. Про Соломона забыли, хотя еще при Билялетдинове всерьез сожалели, что он грузин, а не русский – пригодился бы и сборной России.

И тут выходит Семин.

«Локомотив» стал большим шагом вперед. Очень рад, что я здесь. Просто неописуемо, что для меня «Локо» сделал, спасибо им. Клуб рисковал, когда брал человека, который полгода не играл. И даже в заявку не попадал. Да я чуть было карьеру не закончил», – Саба влился прямо сразу. Юрий Палыч перешел на схему с тремя центральными, и Соломона определил посередине. С тех пор Кверквелия предпочтительнее напарников по ключевым показателям – по отборам, выносам, ведению воздушных единоборств, а по заблокированным ударам вообще один из лучших в лиге (правда, и по автоголам). Летом он пообещал, что останется в «Локо», несмотря на репатриацию Бердыева в Казань, и остался.

Сегодня Соломон все еще подменяет Чорлуку (собственно, для этого его и брали) и действует так изящно, что британцы порой выдают странности: в августе The Sun сообщил, что «Лестер», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас» отвалят за него 18 миллионов фунтов, но вместо этого грузин остался и похоронил «Рубин» на 90-й минуте.

Алексей Миранчук

Но Семин все сделал правильно. Надавил куда надо и – то ли само напрашивалось, то ли сам вообще выдумал – передвинул Миранчука на позицию центрфорварда. Возможно, Алексей осознал, чего ждет нападающий от диспетчера, и стал чаще покидать поле с ассистом. С марта он забил и отдал больше, чем за предыдущие четыре года (13 голов, 12 передач). Сейчас это второй игрок чемпионата по ключевым передачам, и Черчесов как бы видит.

Последнее предложение много объясняет. О конфликте тренера с президентом предполагают давно, но вот очевидный факт: на одни и те же вопросы мужчины отвечают по-разному. Геркус в интервью Юрию Дудю разнес агента в пух и прах, Семин полез за комплиментом. Что это – будущие условия для продления Миранчуков?

Мануэл Фернандеш

Его карьера нестабильна, как график биткоинов. Последний упадок выпал при Смородской, которая позже его унизила: «Фернандеш – неприятный тип. Поэтому он ничего в футболе и не достиг – характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Я много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий, но он весь в себе. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным».

В это трудно поверить, но год назад Фернандеш прилип к скамейке и за весь сезон не набрал и пяти матчей, хотя при Божовиче был лучшим бомбардиром. До назначения Геркуса его даже не позвали на межсезонный сбор и отправили к молодежке – чего стоит конфликт с руководством. Мануэл, может, и не конфликтный, но попадает в них почему-то регулярно. Как-то в сборной поцапался с Паулу Бенту и затем ляпнул фразочку, после которой не вызывался пять лет. Спорная личность, на первый взгляд.

Португальца уже погребали («4 млн евро в год за игрока молодежки???»), но объявился Семин. Подвинул чуть вперед и освободил от старых обязанностей, в партнеры поставил Миранчуков – и ба-а-ам! – Мануэл один из баронов чемпионата с невообразимой статистикой, хет-трикер, любимец болельщиков и просто Нельсон Мандела с Черкизовской.

В 31 год добывает победы в дерби и вновь летает в Лиссабон чаще двух раз в год. Там его видят основным созидателем, по крайней мере, в последних двух экспериментальных товарняках. Вот его недавний голешник и комментарии прессы: «Когда Фернандеш делает пас, кажется, что у мяча есть глаза».

Джефферсон Фарфан

После 2015-го о существовании Фарфана знали две группы людей: подписчики его инстаграма и граждане Перу. Он продлил контракт с «Шальке» еще на два года, но вмешалась эмиратская «Аль-Джазира». За 7 млн клубу и 10 млн на карту он испарился и как-то шевелил свое тело на Ближнем Востоке, поссорился с шейхами, прибрал 7 килограммов и уже готовился впасть в депрессию, но позвонил Эрик Штоффельхаус. Эрик в системе «Шальке» с 1998-го, курировал некоторые трансферы и ходил ужинать к перуанцу на каждый католический праздник, пока тот проводил лучший отрезок в жизни.

Внешний вид того Джефферсона напоминал измученного колонизаторами человека, и первое время напрашивалось мнение: кого, черт подери, вообще привезли? Но Семин нашел применение его скиллам. После того как тот согнал вес и пришел в порядок, пришло письмо из сборной, а через три месяца Фарфан гильотинировал «Зенит» прямо в его доме.

Форлан, как его называет Палыч, выполняет огромный объем работы, подменяет нападающих и латералей одновременно, конкретно отрабатывает и бьется за команду так, словно ему 18, а завтра «Альянс Лима» – «Депортиво Мунисипаль» и какие-то белые на трибунах. На днях его ракетница прорвала сетку новозеландцев и вывела Перу на Чемпионат мира.

Еще:

– Ари. Проиграл конкуренцию Смолову, погрызся с клубом и ушел спасать весенний «Локо» от катастрофы. Спас: шесть банок плюс передача за девять игр. В новом сезоне воспринимался как конкурент Смолова за звание топ-снайпера. Сейчас болеет, но с нового года готов продолжить. Ари 31 год.

– Игнатьев. Человек-загадка. Откопанный в Самаре хлопец подписал контракт и в тот же день выдал: «Когда мы обсуждали вопрос выбора игрового номера с друзьями, решили так: 1 – это значит первый, а восьмерка – символ бесконечности. Получается всегда первый». Всегда первым Владислав, конечно, не стал, но сделал это в другой команде – и на пике вернулся в «Локо», чтобы сдержать слово. Получалось не очень. Черевченко предпочитал Самедова, а когда Саша болел, Игнатьев выходил и все портил.

С приходом Семина наладилось: Самедов ушел, хлопнув дверью, и оставил местечко бывшему конкуренту. Смотрелось все это отвратительно до момента, пока Семин не перестроил схему на 5-4-1 и не обнаружил в историческом правом вингере способности обороняться. Черчесов не дремлет – Игнатьев уже в сборной.