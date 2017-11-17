Максим Сушинский: «Александр Кокорин не купил у меня Mercedes. Испугался»

Экс-хоккеист Максим Сушинский рассказал, как форвард «Зенита» Александр Кокорин заказал машину в его автосалоне, но в последний момент отказался от покупки.

– Кокорин у вас покупал легендарный Mercedes за 12 миллионов?

– Так он же не взял его!

– Как так?

– А вот не взял. Вы же раздули историю.

– Мы не раздували.

– Ну, не вы. Пресса. Кокорин испугался.

– Что вам сказал? «Извините, Максим, не готов?»

– Приблизительно. «Шум поднялся, пока вообще не буду покупать машину». А нам этот «Мерседес» пришлось отдавать с большим минусом. Шел-то по спецзаказу, – рассказал Сушинский «СЭ».

По информации Sports.ru на февраль 2017 года, зарплата Кокорина составляла 3,3 млн евро.

На счету Александра 16 голов и 3 ассиста в 24 матчах сезона-2017/18.

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