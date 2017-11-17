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Максим Сушинский: «Александр Кокорин не купил у меня Mercedes. Испугался»
Российский футболист испугался мнения общественности.
Экс-хоккеист Максим Сушинский рассказал, как форвард «Зенита» Александр Кокорин заказал машину в его автосалоне, но в последний момент отказался от покупки.
– Кокорин у вас покупал легендарный Mercedes за 12 миллионов?
– Так он же не взял его!
– Как так?
– А вот не взял. Вы же раздули историю.
– Мы не раздували.
– Ну, не вы. Пресса. Кокорин испугался.
– Что вам сказал? «Извините, Максим, не готов?»
– Приблизительно. «Шум поднялся, пока вообще не буду покупать машину». А нам этот «Мерседес» пришлось отдавать с большим минусом. Шел-то по спецзаказу, – рассказал Сушинский «СЭ».
- По информации Sports.ru на февраль 2017 года, зарплата Кокорина составляла 3,3 млн евро.
- На счету Александра 16 голов и 3 ассиста в 24 матчах сезона-2017/18.