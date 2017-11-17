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Павел Погребняк, который зарабатывает 2,5 миллиона евро за сезон, забил впервые с 2015 года
Нападающий «Динамо» разразился дублем в матче молодежных команд.
Молодежные «Динамо» и «Ахмат» забили восемь голов на двоих в матче 17-го тура – 4:4.
Погребняк отличился на 5-й и 57-й минутах, но бело-голубые все равно упустили преимущество в два мяча. Последний раз Павел, зарабатывающий 2,5 млн евро в год, забил впервые с октября 2015 года. Тогда он отличился в ворота «Спартака».
- Молодежка «Динамо» занимает второе место в таблице с 36 очками.
- У «Ахмата» 13 баллов и 15-е место.
- Основные составы команд сыграют 18 ноября в 14:00 (мск).
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