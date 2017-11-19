Павел Погребняк: «Лионель Месси, Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду? Андрей Аршавин»

Павел Погребняк ответил на вопрос журналистов, кого он считает лучшим футболистом планеты.

««Лионель Месси, Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду? Андрей Сергеевич Аршавин слева от меня сидит – он лучший», – заявил Погребняк «Чемпионату».

После этого нападающий ответил еще на пару каверзных вопросов.

«Мне кажется, что лучшая школа тренерская в футболе голландская: Адвокат, Хиддинк. Что не хватает российской сборной? Может, не тех игроков вызывают. Было ли мне стыдно за какой-то матч? Не припомню», – сообщил Павел.

На прошедших выходных Погребняк забил гол, который стал для него первым с 2015 года.

В ноябре Андрей Аршавин выиграл с «Кайратом» серебро чемпионата Казахстана и на год продлил контракт.

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