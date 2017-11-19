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Павел Погребняк: «Лионель Месси, Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду? Андрей Аршавин»

Погребняк: «Месси, Ибрагимович или Роналду? Аршавин»
Eurosport

45 мин. назад

У нападающего «Динамо» свое представление о легендах.

Павел Погребняк ответил на вопрос журналистов, кого он считает лучшим футболистом планеты.

««Лионель Месси, Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду? Андрей Сергеевич Аршавин слева от меня сидит – он лучший», – заявил Погребняк «Чемпионату».

После этого нападающий ответил еще на пару каверзных вопросов.

«Мне кажется, что лучшая школа тренерская в футболе голландская: Адвокат, Хиддинк. Что не хватает российской сборной? Может, не тех игроков вызывают. Было ли мне стыдно за какой-то матч? Не припомню», – сообщил Павел.

  • На прошедших выходных Погребняк забил гол, который стал для него первым с 2015 года.
  • В ноябре Андрей Аршавин выиграл с «Кайратом» серебро чемпионата Казахстана и на год продлил контракт.

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