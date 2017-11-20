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«Пирожки, пирожки, ребят». Артем Дзюба снова затроллил журналистов бородатой отмазой Рязанцева
Похоже, форвард «Зенита» подрабатывает в пекарне.
Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после победы над «Тосно» в 17-м туре РФПЛ (5:0).
Нападающий прошел по микст-зоне и на просьбу пообщаться промямлил: «пирожки, пирожки, ребят».
- Дзюба прикрылся пирожками в третий раз за сезон.
- В матче против «Тосно» Дзюба забил первый мяч в РФПЛ.
- Форвард проводил 100-й матч за клуб из Санкт-Петербурга.
- В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком». На победу Питера можно поставить с кэфом 2,67
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