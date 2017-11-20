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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме из-за травмы больше не сыграет в 2017 году
Москвичи остались без главной оборонительной опоры.
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме пропустит полтора месяца из-за травмы и не поможет команде до зимнего перерыва.
Маринато испытывает проблемы с сухожилиями после повреждения в матче Лиги Европы против «Шерифа», сообщает «СЭ».
- До перерыва «Локомотив» проведет три матча в РФПЛ и два – в Лиге Европы.
- Москвичи лидируют в чемпионате России, на три очка опережая «Зенит».
- В еврокубках красно-зеленые занимают третье место, на балл отставая от «Шерифа» и «Копенгагена».
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