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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме из-за травмы больше не сыграет в 2017 году

Гилерме из-за травмы больше не сыграет в 2017 году
Eurosport

30 мин. назад

Москвичи остались без главной оборонительной опоры.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме пропустит полтора месяца из-за травмы и не поможет команде до зимнего перерыва.

Маринато испытывает проблемы с сухожилиями после повреждения в матче Лиги Европы против «Шерифа», сообщает «СЭ».

  • До перерыва «Локомотив» проведет три матча в РФПЛ и два – в Лиге Европы.
  • Москвичи лидируют в чемпионате России, на три очка опережая «Зенит».
  • В еврокубках красно-зеленые занимают третье место, на балл отставая от «Шерифа» и «Копенгагена».

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