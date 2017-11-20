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13 доказательств того, что российские футболисты – лучшие

13 доказательств того, что российские футболисты – лучшие
Кирилл Воробьев

38 мин. назадИзменено 37 мин. назад

Не поспоришь.

Артем Дзюба

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Виктора

Александр Кокорин

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Алёнш

Далер Кузяев

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Dzh

Александр Головин

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Андрея

Игорь Акинфеев

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Татьяны

Денис Глушаков

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Александра

Федор Смолов

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Что: лучший

Доказательство: твит инженера Илюхи

Александр Самедов

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Дениса

Алексей Миранчук

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Игоря

Юрий Жирков

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Дениса

Георгий Щенников

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит Алексея

Кирилл Набабкин

Кто: российский футболист

Что: лучший

Доказательство: твит другого Алексея

Роман Зобнин

Кто: российский футболист

Что: лучший

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