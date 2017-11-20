Eurosport
13 доказательств того, что российские футболисты – лучшие
Не поспоришь.
Артем Дзюба
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Виктора
Александр Кокорин
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Алёнш
Далер Кузяев
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Dzh
Александр Головин
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Андрея
Игорь Акинфеев
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Татьяны
Денис Глушаков
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Александра
Федор Смолов
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит инженера Илюхи
Александр Самедов
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Дениса
Алексей Миранчук
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Игоря
Юрий Жирков
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Дениса
Георгий Щенников
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Алексея
Кирилл Набабкин
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит другого Алексея
Роман Зобнин
Кто: российский футболист
Что: лучший
Доказательство: твит Михаила