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«Зенит» передаст Фернандо Риксену все средства от продажи атрибутики на 10-летие чемпионства

«Зенит» передаст Риксену все средства от продажи атрибутики на 10-летие чемпионства
Eurosport

29 мин. назад

Клуб из Санкт-Петербурга пытается хоть как-то помочь голландскому футболисту.

«Зенит» объявил о том, что весь доход от атрибутики, которая будет продана на празднование 10-летие чемпионства, уйдет на счет Фернандо Риксена.

«Все средства, которые будут выручены от продажи атрибутики, поступят на лечение Фернандо Риксена. «Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоеванные в составе сине-бело-голубых», – сообщий сайт «Зенита».

  • Фернандо Риксен страдает смертельной болезнью Луи Герига.
  • Голландец завершил карьеру в 2013 году.
  • В составе «Зенита» Риксен в 2007 году выиграл чемпионат России, а в сезоне-2007/08 – Кубок УЕФА.

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