Getty Images
«Зенит» передаст Фернандо Риксену все средства от продажи атрибутики на 10-летие чемпионства
Клуб из Санкт-Петербурга пытается хоть как-то помочь голландскому футболисту.
«Зенит» объявил о том, что весь доход от атрибутики, которая будет продана на празднование 10-летие чемпионства, уйдет на счет Фернандо Риксена.
«Все средства, которые будут выручены от продажи атрибутики, поступят на лечение Фернандо Риксена. «Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоеванные в составе сине-бело-голубых», – сообщий сайт «Зенита».
- Фернандо Риксен страдает смертельной болезнью Луи Герига.
- Голландец завершил карьеру в 2013 году.
- В составе «Зенита» Риксен в 2007 году выиграл чемпионат России, а в сезоне-2007/08 – Кубок УЕФА.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте