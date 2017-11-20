«Зенит» передаст Фернандо Риксену все средства от продажи атрибутики на 10-летие чемпионства

«Зенит» объявил о том, что весь доход от атрибутики, которая будет продана на празднование 10-летие чемпионства, уйдет на счет Фернандо Риксена.

«Все средства, которые будут выручены от продажи атрибутики, поступят на лечение Фернандо Риксена. «Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоеванные в составе сине-бело-голубых», – сообщий сайт «Зенита».

Фернандо Риксен страдает смертельной болезнью Луи Герига.

Голландец завершил карьеру в 2013 году.

В составе «Зенита» Риксен в 2007 году выиграл чемпионат России, а в сезоне-2007/08 – Кубок УЕФА.

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