Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили одинаковые переломы и еще долго не сыграют за ЦСКА

Игроки армейцев, получившие травмы в матче РФПЛ против хабаровского СКА, прошли медобследование в клубе.

«У Алексея Березуцкого и у Георгия Миланова – переломы малоберцовых костей. У Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Георгия – левой малоберцовой кости», – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Березуцкому в ближайшее время предстоит операция в одной из клиник Германии.

По операции Миланова решение будет принято во вторник, после дополнительного обследования.

ЦСКА победил в Хабаровске со счетом 4:2.

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