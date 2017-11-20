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Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили одинаковые переломы и еще долго не сыграют за ЦСКА

Алексей Березуцкий и Миланов получили одинаковые переломы и еще долго не сыграют за ЦСКА
Eurosport

1 час назадИзменено 60 мин. назад

Эпидемия.

Игроки армейцев, получившие травмы в матче РФПЛ против хабаровского СКА, прошли медобследование в клубе.

«У Алексея Березуцкого и у Георгия Миланова – переломы малоберцовых костей. У Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Георгия – левой малоберцовой кости», – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

  • Березуцкому в ближайшее время предстоит операция в одной из клиник Германии.
  • По операции Миланова решение будет принято во вторник, после дополнительного обследования.
  • ЦСКА победил в Хабаровске со счетом 4:2.

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