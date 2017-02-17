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Судья Марк Клаттенбург получит по 1,2 миллиона евро за каждый год в Саудовской Аравии
Теперь ясно, на что он променял АПЛ.
Клаттенбург возглавил судейский комитет чемпионата Саудовской Аравии, отклонив предложения из Китая и Катара.
«Я передам все богатство своих знаний и страсть для улучшения судейства и образования в Саудовской Аравии. Это захватывающее испытание», – приводит слова судьи Daily Mail.
- Доходы Клаттенбурга без налогов составят 583 тысячи евро в год вместо прежних 116 тысяч.
- Британец судил три финала в 2016 году: Кубка Англии между «МЮ» и «Кристал Пэлас», Лиги чемпионов с «Реалом» и «Атлетико» и чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции.
Все новости футбола, где еще много крутых судей
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