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Судья Марк Клаттенбург получит по 1,2 миллиона евро за каждый год в Саудовской Аравии

Клаттенбург получит по 1,2 миллиона евро за каждый год в Саудовской Аравии
Eurosport

32 мин. назад

Теперь ясно, на что он променял АПЛ.

Клаттенбург возглавил судейский комитет чемпионата Саудовской Аравии, отклонив предложения из Китая и Катара.

«Я передам все богатство своих знаний и страсть для улучшения судейства и образования в Саудовской Аравии. Это захватывающее испытание», – приводит слова судьи Daily Mail.

  • Доходы Клаттенбурга без налогов составят 583 тысячи евро в год вместо прежних 116 тысяч.
  • Британец судил три финала в 2016 году: Кубка Англии между «МЮ» и «Кристал Пэлас», Лиги чемпионов с «Реалом» и «Атлетико» и чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции.

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