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Альбион Роверс - Селтик

Кубок Шотландии - 22 января 2017

Футбол, Кубок Шотландии. Следите за матчем Альбион Роверс – Селтик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Альбион Роверс – Селтик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Альбион Роверс и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

