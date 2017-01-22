Альбион Роверс
    -
    18:00
    22.01.17
    Стадион Клифтонхилл
    Селтик
      Кубок Шотландии • 4-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Альбион Роверс - Селтик
      Кубок Шотландии - 22 января 2017

      Футбол, Кубок Шотландии. Следите за матчем Альбион Роверс – Селтик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Альбион Роверс – Селтик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Альбион Роверс и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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