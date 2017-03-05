Селтик
    -
    15:30
    05.03.17
    Селтик Парк
    Сент-Миррен
      Кубок Шотландии • 6-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Селтик - Сент-Миррен
      Кубок Шотландии - 5 марта 2017

      Футбол, Кубок Шотландии. Следите за матчем Селтик – Сент-Миррен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брендан Роджерс или Алекс Рэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Селтик – Сент-Миррен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Селтик и Сент-Миррен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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