Рейнджерс
    -
    15:30
    04.03.17
    Стадион Айброкс
    Гамильтон Академикал
      Кубок Шотландии • 6-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Рейнджерс - Гамильтон Академикал
      Кубок Шотландии - 4 марта 2017

      Футбол, Кубок Шотландии. Следите за матчем Рейнджерс – Гамильтон Академикал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грэм Мерти или Мартин Каннинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рейнджерс – Гамильтон Академикал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рейнджерс и Гамильтон Академикал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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