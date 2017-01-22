Род Стюарт провел жеребьевку Кубка Шотландии в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение

Организаторы пригласили Рода Стюарта на жеребьевку пятого раунда Кубка Шотландии и подарили зрителям настоящее шоу. 72-летний актер и певец находился в излишне приподнятом настроении, вел себя одиозно, а под конец не заметил протянутую для пожатия руку главы Футбольной ассоциации Шотландии.

Все это породило предположения о выпитых перед приходом в студию пинтах пива.

«Род Стюарт, проводящий жеребьевку в состоянии алкогольного опьянения, подарил мне веру, что 2017 год будет хорошим».

«Ха-ха-ха. Пьяный Род Стюарт, проводящий жеребьевку в Шотландии, – это лучшее, что я когда-либо видел. Было бы еще круче, если бы он смог провести жеребьевку Кубка Англии».

Род Стюарт – болельщик «Селтика».

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