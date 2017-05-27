«Селтик» оформил золотой требл и завершил сезон в Шотландии без поражений

В финале «Селтик» одержал волевую победу над «Абердином» со счетом 2:1. На 9-й минуте Джонатан Хэйес вывел «красных» вперед, но уже спустя две минуты Стюарт Армстронг восстановил равновесие. В добавленное время Том Рогич забил победный мяч.

«Селтик» оформил золотой требл на внутренней арене, не потерпев за весь сезон ни одного поражения.

«Селтик» – рекордсмен по победам в Кубке Шотландии (37).

Ранее «Селтик» стал первой в истории командой, не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате Шотландии.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме