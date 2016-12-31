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Фанаты «Селтика» разломали туалеты на арене «Рейнджерс» в качестве мести

Фанаты «Селтика» разломали туалеты на арене «Рейнджерс» в качестве мести
Eurosport

1 час назад

Уничтожение сантехники – новый тренд в фанатском движении на Британских островах.

В дерби, прошедшем 10 сентября, болельщики «рейнджеров» разбили унитазы на стадионе «Селтик Парк». 31 декабря «кельты» вернули должок и сотворили то же самое с сантехническими изделиями на «Айброкс».

Дерби «Олд Фирм» завершилось победой хозяев со счетом 2:1. Голы за «кельтов» забили Мусса Дембеле и Скотт Синклэр.

  • «Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии с отрывом в 19 баллов от заклятых врагов.

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