Фанаты «Селтика» разломали туалеты на арене «Рейнджерс» в качестве мести

В дерби, прошедшем 10 сентября, болельщики «рейнджеров» разбили унитазы на стадионе «Селтик Парк». 31 декабря «кельты» вернули должок и сотворили то же самое с сантехническими изделиями на «Айброкс».

Дерби «Олд Фирм» завершилось победой хозяев со счетом 2:1. Голы за «кельтов» забили Мусса Дембеле и Скотт Синклэр.

«Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии с отрывом в 19 баллов от заклятых врагов.

Турнирная таблица чемпионата Шотландии