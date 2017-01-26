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Воспитанник «Краснодара» подписал контракт с «Селтиком»

Воспитанник «Краснодара» подписал контракт с «Селтиком»
Eurosport

1 час назад

Черно-зеленые выручили 3,5 миллионов евро.

«Селтик» объявил о трансфере 19-летнего полузащитника Куасси Эбуэ из «Краснодара».

«Коло Туре дал мне несколько советов. Главный – отставить сомнения и переходить в «Селтик». Он сказал, что они следили за тобой, что здесь я буду прогрессировать и стану еще лучше. Чувствую, что «Селтик» – наилучшее место для прогресса», – признался Эбуэ.

Как сообщает scotsman.com, Эбуэ подписал с клубом из Глазго контракт на 4 года, а «Краснодар» выручил от трансфера 3,5 млн евро.

  • Эбуэ выступал за молодежные команды «Краснодара» с 17 лет. В мае 2016 года он дебютировал за основу «быков».
  • Ивуариец отыграл 19 официальных матчей за «Краснодар», забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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