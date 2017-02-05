AFP
Образцовая атака «Селтика», уместившая в 3 секунды пас рабоной, пас пяткой и хет-трик Дембеле
Даже в матчах каталонской MSN такое не увидишь.
В игре 24-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» расправился с «Сент-Джонстоном» – 5:2. Главным героем встречи стал Мусса Дембеле, который вышел на замену на 58-й минуте и в течение следующих 27 минут забил 3 гола.
Особенно шикарным вышел третий мяч Дембеле. Точному удару 20-летнего француза предшествовали пас рабоной Микаэля Лустига и пас пяткой Каллама Макгрегора.
- «Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Абердин» и «Рейнджерс» на 27 очков.
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