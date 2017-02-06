«Селтик» оторвался от второго места в чемпионате сильнее, чем второе место – от последнего

В чемпионате Шотландии «Селтик» лидирует после 24 туров с 70 очками на счету. Команда Брендана Роджерса потеряла всего два очка: в пятом туре «кельты» сыграли вничью с «Инвернесс Каледониан Тисл» (2:2). После этого «Селтик» одержал 18 побед подряд.

За 9 туров до конца «Селтик» опережает ближайшего преследователя – «Абердин» – на 27 очков, при этом у «Абердина» есть матч в запасе. Отрыв лидера от второго места больше, чем отрыв второго места от последнего: идущий на 12-й строчке «Инвернесс Каледониан Тисл» (та самая единственная команда, с которой потерял очки «Селтик») отстает от «Абердина» на 25 баллов.

Для того, чтобы «Селтик» оформил чемпионство, им достаточно набрать четыре очка в девяти оставшихся матчах.

Трех очков «Селтику» может не хватить, если «Абердин» выиграет все оставшиеся матчи и сильно улучшит разницу забитых и пропущенных мячей: по правилам турнира, в случае равенства очков выше оказывается команда, у которой лучше разница голов.

Турнирная таблица чемпионата Шотландии

Все новости чемпионата Шотландии (давай, кликни сюда хоть раз в жизни!)

Самый спортивный канал в телеграме