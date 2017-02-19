AFP
The Mirror: «Бавария» и «Челси» посоревнуются за Муссу Дембеле летом
Французский форвард нарасхват.
Форвард, забивший 26 мячей в 40 матчах чемпионата Шотландии, вызвал повышенный интерес «Баварии». Мюнхенцы готовы заплатить за Муссу 35 млн евро, а «Челси» следит за ситуацией, но не называет конкретных сумм.
Дембеле видит приоритетом возвращение в Англию, где он выступал за «Фулхэм», сообщает The Mirror.
- Мусса Дембеле – воспитанник «ПСЖ».
- 20-летний нападающий играет за молодежные сборные Франции различных возрастов.
Турнирная таблица чемпионата Шотландии
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