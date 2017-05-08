Eurosport
Шотландский судья показал красную карточку лайнсмену, которого стошнило на поле
Странно и смешно.
Эпизод произошел в матче шотландской Премьер-лиги между «Килмарноком» и «Данди». Перед подачей углового игрок «Килмарнока» Джордан Джонс задержался, чтобы узнать о здоровье лайнсмена, которому стало плохо.
Бокового арбитра стошнило прямо на поле, после чего главный судья матча Крэйг Томсон показал ему красную карточку.
- Лайнсмен правильно понял шутку и отработал матч до конца.
- Матч завершился победой «Данди» со счетом 1:0.
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