Шотландский судья показал красную карточку лайнсмену, которого стошнило на поле

Эпизод произошел в матче шотландской Премьер-лиги между «Килмарноком» и «Данди». Перед подачей углового игрок «Килмарнока» Джордан Джонс задержался, чтобы узнать о здоровье лайнсмена, которому стало плохо.

Бокового арбитра стошнило прямо на поле, после чего главный судья матча Крэйг Томсон показал ему красную карточку.

Лайнсмен правильно понял шутку и отработал матч до конца.

Матч завершился победой «Данди» со счетом 1:0.

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