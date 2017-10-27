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«Рейнджерс» не забили пенальти, заработали удаление и пропустили. Все это за 30 секунд до конца игры
Тренер парней из Глазго даже ушел в отставку.
В мидуик «Рейнджерс» принимал «Килмарнок». Джейсон Хольт открыл счет на 44-й минуте, и все шло к домашней победе. Но на 95-й минуте развернулась драма.
В ворота «Килмарнока» назначили пенальти, но защитнику «Джерс» Райану Джеку этого было мало – он полез в драку и получил красную. Сразу после этого Кандейас провалил пенальти, и «Килмарнок» полетел в контратаку – Крис Бурк завершил ее голом.
Сразу после матча Педру Кайшинья покинул пост главного тренера «Рейнджерс».
- Для Джека удаление стало четвертым за год – это рекорд шотландской лиги.
- В Премьершипе лидирует «Селтик» с 26 очками. «Рейнджерс» отстает на 8 очков и держится четвертым.
Шотландский вратарь обыграл соперника, благополучно забыл о нем и дал забить в пустые ворота
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