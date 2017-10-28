Массовый набег фанатов «Рейнджерс», превративших выездной матч с «Хартс» в домашний

28 октября «Глазго Рейнджерс» приехал в гости к «Хартс» на матч 12-го тура чемпионата Шотландии-2017/18.

На выезде «джерс» чувствовали себя как дома, поскольку аж 14 тысяч болельщиков приехали поддержать кумиров и оккупировали два яруса стадиона «Мюррейфилд» в Эдинбурге.

Перед 12-м туром «Рейнджерс» занимал четвертое место, отставая на 8 очков от лидирующего «Селтика».

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