Игрок забавно грохнулся перед соперником и заработал самый нелепый пенальти в истории

Исход матча второй Лиги Шотландии между «Бериком» и «Кауденбитом» решил единственный гол, забитый с пенальти на 80-й минуте (1:0).

Игрок гостей Джордан Гарден нейтрализовал атаку соперника падением в ноги игроку, занесшему ногу для удара. Арбитр не поверил, что Джордан завалился случайно, и поставил мяч на точку.

«Берик» набрал 15 очков и идет шестым в таблице из десяти команд.

«Кауденбит» замыкает таблицу с 5 баллами после десяти игр.

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