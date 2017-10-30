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Игрок забавно грохнулся перед соперником и заработал самый нелепый пенальти в истории

Игрок забавно грохнулся перед соперником и заработал самый нелепый пенальти в истории
Eurosport

25 мин. назад

Джордан Гарден верил, что его не накажут.

Исход матча второй Лиги Шотландии между «Бериком» и «Кауденбитом» решил единственный гол, забитый с пенальти на 80-й минуте (1:0).

Игрок гостей Джордан Гарден нейтрализовал атаку соперника падением в ноги игроку, занесшему ногу для удара. Арбитр не поверил, что Джордан завалился случайно, и поставил мяч на точку.

  • «Берик» набрал 15 очков и идет шестым в таблице из десяти команд.
  • «Кауденбит» замыкает таблицу с 5 баллами после десяти игр.

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