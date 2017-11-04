«Селтик» установил британский рекорд, не проиграв в 63-м матче подряд на внутренней арене

«Селтик» в субботу в матче 13-го тура чемпионата Шотландии разгромил на выезде «Сент-Джонстон» со счетом 3:0. Команда из Глазго продлила беспроигрышную серию на внутренней арене до 63 матчей и установила новый британский рекорд.

Предыдущий рекорд также принадлежал «Селтику». Под руководством своего первого тренера Вилли Мейли шотландская команда не проигрывала в 62 матчах кряду с ноября 1915 года по апрель 1917-го.

В активе «Селтика» 56 побед, 7 ничьих и 158 забитых мячей.

В новую серию «Селтика» входят кубковые матчи. Предыдущий рекорд касался исключительно чемпионата, поскольку других турниров в Британии не проводилось.

«Селтик» с 30 очками в 12 матчах занимает первое место в чемпионате Шотландии.

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