«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Милан» и adidas официально презентовали домашний комплект формы на сезон-2017/18. Новые владельцы из Китая не стали шокировать публику: майки выполнены в традиционные красно-черные полосы.

Гостевой вариант официально еще не презентован, но в начале мая в сеть просочился такой вариант.

В такой зеленой майке, вероятно, будет спасать ворота Джанлуиджи Доннарумма.

За 2 тура до финиша Серии А «Милан» занимает шестое место. «Россонери» в четвертый раз подряд не попали в Лигу чемпионов.

В середине апреля Сильвио Берлускони продал клуб китайскому консорциуму.

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