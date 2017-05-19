twitter

«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
Eurosport

57 мин. назад

В свой первый сезон китайские владельцы не удивили.

«Милан» и adidas официально презентовали домашний комплект формы на сезон-2017/18. Новые владельцы из Китая не стали шокировать публику: майки выполнены в традиционные красно-черные полосы.

Гостевой вариант официально еще не презентован, но в начале мая в сеть просочился такой вариант.

В такой зеленой майке, вероятно, будет спасать ворота Джанлуиджи Доннарумма.

  • За 2 тура до финиша Серии А «Милан» занимает шестое место. «Россонери» в четвертый раз подряд не попали в Лигу чемпионов.
  • В середине апреля Сильвио Берлускони продал клуб китайскому консорциуму.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме

03:37
Популярные видео
Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017
3 080 просмотровВчера в 10:13
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
1 803 просмотровВчера в 10:48
А еще вам может понравиться