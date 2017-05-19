«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
В свой первый сезон китайские владельцы не удивили.
«Милан» и adidas официально презентовали домашний комплект формы на сезон-2017/18. Новые владельцы из Китая не стали шокировать публику: майки выполнены в традиционные красно-черные полосы.
Гостевой вариант официально еще не презентован, но в начале мая в сеть просочился такой вариант.
В такой зеленой майке, вероятно, будет спасать ворота Джанлуиджи Доннарумма.
- За 2 тура до финиша Серии А «Милан» занимает шестое место. «Россонери» в четвертый раз подряд не попали в Лигу чемпионов.
- В середине апреля Сильвио Берлускони продал клуб китайскому консорциуму.
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