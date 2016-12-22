Торино
Завершено
0
1
-
0
0
22:45
22.12.16
Стадио Олимпико (Турин)
Дженоа
    Чемпионат Италии • Тур 18
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Торино
    • Дженоа
    • ФалькеБойе
      90'
    • РинконPellegri
      87'
    • БенассиАккуа
      84'
    • Бурдиссо
      84'
    • ОбиБаселли
      74'
    • НинковичПандев
      74'
    • Нинкович
      72'
    • Иццо
      71'
    • Белотти
      66'
    • ОкампосГакпе
      51'
    • Белотти
      49'
    • 1-ый тайм
    • Торино
    • Дженоа
    • Кастан
      44'
    • Муньос
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Торино - Дженоа
    Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Торино – Дженоа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Синиша Михайлович или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Торино – Дженоа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Торино и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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