Поделиться
- 2-ой тайм
- ФалькеБойе90'
- РинконPellegri87'
- БенассиАккуа84'
- Бурдиссо84'
- ОбиБаселли74'
- НинковичПандев74'
- Нинкович72'
- Иццо71'
- Белотти66'
- ОкампосГакпе51'
- Белотти49'
- 1-ый тайм
- Кастан44'
- Муньос16'
Перед матчем
Онлайн
Торино - Дженоа
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Торино – Дженоа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Синиша Михайлович или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Торино – Дженоа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Торино и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет